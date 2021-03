Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz können die Länderchefs Kretschmann und Dreyer weiterregieren.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer will die Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP fortsetzen. Die SPD-Politikerin sprach von einem "klaren Regierungsauftrag". Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hat nach der Landtagswahl Hochrechnungen zufolge mehrere Optionen für die Regierungsbildung. Möglich ist eine Fortführung der Koalition mit der CDU. Die Grünen könnten rechnerisch aber auch ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP eingehen. Auch eine Koalition allein mit den Sozialdemokraten ist nicht ausgeschlossen, mit allerdings knapper Mehrheit im Landtag. Kretschmann sagte, er werde mit allen drei Parteien Gespräche führen.

CDU-Chef Laschet schweigt

Am Vormittag tagen die Parteigremien in Berlin. Mit Spannung wird erwartet, wie sich CDU-Chef Laschet zu den historischen schlechten Wahlergebnissen seiner Partei äußern wird. Bislang hat Laschet noch nicht öffentlich Stellung bezogen. CDU-Generalsekretär Ziemiak führte die Verluste unter anderem auf die Maskenaffäre in der Unionsfraktion im Bundestag zurück. Diese habe für reichlich Gegenwind gesorgt, erklärte Ziemiak.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz zeigte sich angesichts der sich abzeichnenden Landtagswahlergebnisse zuversichtlich für die Bundestagswahl im September. Die Wahlen bewiesen, dass Mehrheitsbildungen ohne die Union möglich seien, betonte Scholz.

Habeck (Grüne): "Superstart ins Superwahljahr"

Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Habeck, sprach von einem "Superstart ins Superwahljahr". Auch FDP-Chef Lindner bezeichnete die Ergebnisse seiner Partei als "starken Aufschlag in das wichtige Wahljahr". Die Linken-Ko-Vorsitzende Wissler zeigte sich enttäuscht und räumte ein, man habe das Ziel verpasst, in die Landtage einzuziehen. Die AfD führte ihre Verluste auf den Streit über eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz zurück. Dieser sei der Partei rechtswidrig auf den Hals gehetzt worden, um die AfD in eine bestimmte Ecke zu stellen, erklärte Ko-Chefin Weidel.



Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.