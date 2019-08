Landtagswahlen in Ostdeutschland Was sind die Lehren aus der Europawahl?

Sie werden mit Spannung erwartet: die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Erstmalig könnte die AfD in zwei Landtagen stärkste politische Kraft werden und eventuell in eine Regierung eintreten. Die Frage ist, welche Gründe hinter dem Erfolg der AfD stecken.

Eine Sendung von Barbara Weber und Michael Roehl (Moderation)