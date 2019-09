Die AfD sieht sich nach Zugewinnen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg in ihrem Kurs bestätigt. Der Co-Vorsitzende Meuthen sagte, besser könne es nicht laufen. Das sei ein Stück weit eine Zeitenwende.

Bundestagsfraktionschefin Weidel äußerte sich ähnlich: In Sachsen hätten 60 Prozent der Menschen konservativ gewählt. Diesen Wählerwillen zu ignorieren, wäre "undemokratisch".



CDU-Generalsekretär Ziemiak erklärte, das Ergebnis seiner Partei in Sachsen sei ein persönlicher Erfolg des Ministerpräsidenten Kretschmer. In Brandenburg hingegen sei es der CDU in einem polarisierten Wahlkampf nicht gelungen, sich ausreichend Gehör zu verschaffen. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Schwesig äußerte sich erfreut, dass ihre Partei in Brandenburg den ersten Platz erreichen konnte. In Sachsen habe man leider erleben müssen, dass man bei der starken Polarisierung zwischen CDU und AfD weiter abgefallen sei. Der Grünen-Vorsitzende Habeck bewertete das Abschneiden seiner Partei in beiden Bundesländern als fantastisches Ergebnis. Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von einer herben Niederlage. Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner zeigte sich enttäuscht über das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden sei ganz offensichtlich länger.