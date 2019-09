In Berlin beraten die Parteien heute über Konsequenzen aus den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg.

Da in beiden Ländern die bisherigen Regierungsbündnisse keine Mehrheit mehr haben, dürfte es bei den Beratungen auch um neue Koalitionsmöglichkeiten gehen. Eine Allianz mit den Rechtspopulisten der AfD, die jeweils zweitstärkste Kraft wurden, haben sowohl Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, SPD, als auch Sachsens Regierungschef Kretschmer, CDU, ausgeschlossen.



Der sächsische SPD-Landesvorsitzende Dulig hatte bereits eine Koalition aus CDU, Sozialdemokraten und Grünen ins Gespräch gebracht. Der Grünen-Bundesvorsitzende Habeck sprach von einem klaren Auftrag, in beiden Bundesländern eine andere und weltoffene Regierung zu bilden, vor allem in Sachsen. In Brandenburg will der Vorstand der SPD heute über Sondierungsgespräche mit anderen Parteien beraten. Ministerpräsident Woidke sagte, man werde sehen, mit wem man die Herausforderungen am besten lösen könne.