In Mecklenburg-Vorpommern gibt es personelle Konsequenzen nach der Landtagswahl.

Der Landesvorsitzende der CDU, Sack, trat zurück. Er werde auch sein Landtagsmandat nicht annehmen, erklärte Sack in Schwerin. Seine Partei hatte deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die SPD mit Spitzenkandidatin Schwesig erhielt 39,6 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von neun Prozentpunkten. Zweitstärkste Kraft im Schweriner Landtag bleibt trotz Verlusten die AfD.



Auch in Berlin gewann die SPD die Wahl zum Abgeordentenhaus. Dort kommen die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Giffey auf 21,4 Prozent, vor den Grünen mit 18,9 Prozent. - In der Hauptstadt wurde außerdem über einen Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne abgestimmt. Mehr als 56 Prozent votierten dabei mit "Ja". Das Ergebnis ist für den Senat rechtlich nicht bindend.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.