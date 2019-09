Einen Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg haben die Parteien heute damit begonnen, mögliche Regierungsbündnisse auszuloten.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD kündigte an, am Donnerstag als erstes mit der CDU über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Man werde aber mit allen sondieren, die für eine Regierungsbildung in Frage kämen. Der CDU-Landesvorsitzende Senftleben sagte, seine Partei sei bereit für Gespräche über eine sogenannte Kenia-Koalition mit SPD und Grünen. Deren Bundesvorsitzende Baerbock rechnet mit schwierigen Gesprächen, vor allem wegen der unterschiedlichen Positionen zum Kohleausstieg. Das gelte insbesondere für mögliche Koalitionsverhandlungen in Sachsen. Auch dort ist rein rechnerisch nur ein Dreierbündnis möglich, weil keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten will.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sagte, er erwarte eine lange Regierungsbildung. Der CDU-Politiker hatte vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit den Grünen eigentlich abgelehnt, allerdings auch eine Minderheitsregierung ausgeschlossen. Damit bleibt rechnerisch nur eine Koalition aus den bisherigen Regierungsparteien CDU und SPD sowie den Grünen.