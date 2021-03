Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wollen die Parteien rasch Gespräche über die Bildung der Regierungen aufnehmen.

In Rheinland-Pfalz beschloss der SPD-Landesvorstand, mit den Grünen und der FDP über eine Fortsetzung der Koalition zu sprechen. Die Gespräche sollten bald aufgenommen werden, hieß es. Geplant sei, am 2. Mai auf einem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Die SPD war mit 35,7 Prozent der Stimmen als Siegerin aus der Wahl hervorgegangen. Der erweiterte Landesvorstand der Grünen stimmte bereits gestern Nachmittag für die Aufnahme von Sondierungen mit SPD und FDP.



In Baden-Württemberg wollen die Grünen bereits am Mittwoch Sondierungsgespräche beginnen. Die Partei teilte mit, sie habe CDU, SPD und FDP zu einer ersten Runde eingeladen. Die Grünen, die in Stuttgart in einem Bündnis mit der CDU regieren, hatten die Wahl mit 32,6 Prozent gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.