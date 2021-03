Wegen frühzeitig abgegebener Briefwahlstimmen sieht der Politikwissenschaftler Christian Stecker keinen großen Einfluss der jüngsten Vorteilsnahme-Vorwürfe gegen Unionspolitiker auf die Landtagswahlen.

Unter den Briefwählenden seien diejenigen, die traditionell für die CDU votieren, überrepräsentiert, sagte der Wissenschaftler der TU Darmstadt im Deutschlandfunk (Audio-Link). Wichtig sei nun für die Union, dass sie "das Narrativ des Schwarzen Filzes" abschütteln könne, so Stecker. Am Sonntag werden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Landtage neu gewählt.

Amtsinhaber haben gute Chancen

Auch wenn im Bund schon der Scheitelpunkt dessen, was man als "Stunde der Exekutive" bezeichnet - also dass Regierungen von einer Krise profitieren - überschritten sei, so könnten doch Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz und Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg auf ihren Amtsbonus bauen und hätten gute Chancen auf eine Wiederwahl. Zudem pflege Kretschmann einen eher präsidialen Führungsstil und würde sich erfolgreich als Präsident aller Menschen in Baden-Württemberg präsentieren.

Ampel als Signal an den Bund?

In Rheinland-Pfalz könnte nach Einschätzung von Stecker zum ersten Mal in einem Flächenland eine Ampel-Koalition wiedergewählt werden. SPD, Grünen und FDP bescheinigt der Politikwissenschaftler "sehr geräuschlos" regiert zu haben. Eine Bestätigung der Ampel löse dann wohl verstärkt Diskussionen aus, ob dies auch eine Regierungs-Option nach der Bundestagswahl im September sein könnte.

Weiterführende Links

Übersicht Landtagswahlen in Baden-Württemberg



Landtagswahl Baden-Württemberg 2021: Kandidaten und Wahlthemen



Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021: Kandidaten und Wahlthemen



Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Wie sich die Ampelkoalition im Wahlkampf die Bälle zuspielt



Landtagswahl in Pandemiezeiten: Wahlkämpfende Senioren vor dem Bildschirm

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.