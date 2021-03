Die Politologin Münch erwartet in der sogenannten Maskenaffären einen Schaden für die CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

CDU-Wähler und -Wählerinnen könnten sich am Wochenende aufgrund der umstrittenen Maskengeschäfte bei der Union kurzfristig umentscheiden, sagte Münch im Deutschlandfunk. Laut der Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing seien die Menschen aufgrund der Maskengeschäfte nicht "nur enttäuscht, sondern verärgert". Hinzu komme, dass in letzter Zeit die Parteibindung bei Wählern und Wählerinnen allgemein abgenommen habe. Münch glaubt zwar nicht, dass die sogenannte Maskenaffäre die CDU "viele Prozentpunkte" kosten werde, aber sie werde Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben.



Bislang sind in Deutschland zwei Fälle von ehemaligen Unionspolitikern bekannt, die in Maskengeschäfte verstrickt sind. Der frühere CDU-Abgeordnete Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zum Einleiten eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist. Gegen den ehemaligen CSU-Politiker Georg Nüßlein wird bereits wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Löbel und Nüßlein haben jeweils ihre Partei verlassen.



Die Politologin Münch betonte, dass öffentlich angegebene Nebenverdienste von Politikern und Politikerinnen unproblematisch seien, solange sie in keinem Interessenskonflikt mit ihrer Mandatstätigkeit stünden. Man wolle ja kein Parlament, in dem nur Beamte säßen, sondern auch Selbstständige. Für diese sei eine Nebentätigkeit unerlässlich, meinte sie mit Blick auf die begrenzte Zeit der Abgeordnetentätigkeit.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.