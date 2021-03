Bundestagspräsident Schäuble sieht in den vorläufigen Ergebnissen kein Signal für die Bundestagswahl im Herbst.

Stattdessen sei es eine Wahl der Persönlichkeiten gewesen, welche die beiden Regierungschefs für sich entschieden hätten, sagte der CDU-Politiker. CDU-Generalsekretär Ziemiak machte für das schlechte Abschneiden seiner Partei auch die Maskenaffäre der Union verantwortlich. Die Korruptionsfälle in der Bundestagsfraktion hätten der CDU geschadet.



Die SPD in Baden-Württemberg ist nach Angaben von Generalsekretär Klingbeil bereit, in die Regierung einzutreten. Die Entscheidung liege nun bei Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen, ob er eine Mehrheit jenseits der Union wolle. Die Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, Eisenmann, will nach Angaben aus der Führungsspitze der Partei die Verantwortung für den Absturz bei der Landtagswahl übernehmen.



Der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck sprach mit Blick auf die Zugewinne in beiden Bundesländern von einem "Superstart ins Superwahljahr". Die Linken-Co-Vorsitzende Wissler zeigte sich enttäuscht über die vorläufigen Ergebnisse ihrer Partei. Man habe das Ziel, in die Landtage einzuziehen, verpasst, räumte Wissler ein.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.