In Brandenburg und Sachsen werden heute neue Landtage gewählt. In beiden Bundesländern wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet. Im Mittelpunkt steht außerdem die Frage: Wie schneidet die AfD ab?

In Brandenburg sind etwa 2,1 Millionen Einwohner zur Wahl aufgerufen, in Sachsen rund 3,3 Millionen. Die Wahllokale sind von acht bis 18 Uhr geöffnet. In beiden Bundesländern wird vor allem auf das Abschneiden der AfD geachtet. Damit verbunden ist die Frage, ob die Ministerpräsidenten Woidke und Kretschmer weiter regieren können.



In Potsdam und Dresden wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet. In Brandenburg steht der SPD-Politiker Woidke an der Spitze einer Koalition aus Sozialdemokraten und Linken. Ein Bündnis mit der AfD haben die Parteien ausgeschlossen; dies gilt auch für Sachsen. Dort regiert der CDU-Politiker Kretschmer mit der SPD.