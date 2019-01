Die Spitzenverbände der Kommunen warnen vor wirtschaftlichen Verlusten durch ein mögliches Erstarken der AfD.

Der Wohlstand in Deutschland werde maßgeblich von der offenen Gesellschaft in einem gemeinsamen Europa getragen, sagte Städtebund-Geschäftsführer Landsberg dem "Handelsblatt". Populisten betrieben mit ihrer nationalen Fokussierung einen Angriff auf das erfolgreiche deutsche Wirtschaftssystem. Die Folge wären gravierende Wohlstandsverluste. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Städtetags, Lewe.



Der AfD-Vorsitzende Meuthen wies die Äußerungen als - so wörtlich - "Quacksalberei" zurück und erklärte, die AfD stehe für eine Zuwanderung nach kanadischem und australischem Vorbild, die den Wirtschaftsstandort stärke.