Klausur der SPD-Spitze

SPD-Chefin Esken (rechts) fordert einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur. (dpa / Kay Nietfeld)

Neben Berlin, Bremen und Bayern wird auch in Hessen ein neues Landesparlament bestimmt. Dort ist noch unklar, wer die Sozialdemokraten in den Wahlkampf führt. Aussichtsreichste Kandidatin ist die Landesparteivorsitzende und Bundesinnenministerin Faeser. Weiteres Thema ist die Europawahl im kommenden Jahr. Dazu ist der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Europas, Löfven, eingeladen.

Gestern hatte die SPD-Spitze gefordert, den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland deutlich zu beschleunigen. Die Co-Vorsitzende Esken sagte in Berlin, man müsse einen - Zitat - "Turbo zünden" bei der Mobilität auf Schiene und Straße, ebenso wie bei den Wärmenetzen, bei erneuerbaren Energien und den digitalen Netzen. Esken betonte, als führender Koalitionspartner werde die SPD dafür sorgen, dass im Ampelbündnis alle Parteien an einem Strang zögen.

