Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz können die Länderchefs Kretschmann und Dreyer weiterregieren. Welche Koalitionen kommen nun in Frage? Welche Folgen haben die Abstimmungen für die Bundespolitik?

In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Dreyer schon deutlich gemacht, dass sie die Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP fortsetzen will. Die SPD-Politikerin sprach von einem "klaren Regierungsauftrag".

Kretschmann hat mehrere Optionen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hat nach der Landtagswahl Hochrechnungen zufolge mehrere Optionen für die Regierungsbildung. Möglich ist eine Fortführung der Koalition mit der CDU. Die Grünen könnten rechnerisch aber auch ein Ampel-Bündnis mit SPD und FDP eingehen. Auch eine Koalition allein mit den Sozialdemokraten ist nicht ausgeschlossen, mit allerdings knapper Mehrheit im Landtag. Kretschmann sagte, er werde mit allen drei Parteien Gespräche führen.

Vorläufiges amtliches Endergebnis

Für beide Bundesländer liegen inzwischen die vorläufigen amtlichen Endergebnisse der Landtagswahlen vor. Demnach erreichen in Baden-Württemberg die Grünen von Kretschmann mit 32,6 Prozent der Stimmen ein Rekordergebnis. Die CDU schneidet mit 24,1 Prozent so schlecht ab wie noch nie in dem Bundesland. Die SPD kommt auf 11,0 Prozent, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent.



In Rheinland-Pfalz ist die SPD klare Wahlsiegerin. Sie holt 35,7 Prozent der Stimmen. Die Grünen kommen auf 9,3 Prozent, die FDP auf 5,5. Die CDU verzeichnet mit 27,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis. Die AfD liegt bei 8,3, die Freien Wähler bei 5,4 Prozent. Die Linke kommt in beiden Ländern nicht über die Fünf-Prozent-Hürde.

Absturz und Debakel für die CDU

Für den Deutschlandfunk hat unser Kollege Dirk-Oliver Heckmann die Wahlergebnisse analysiert (Audio-Link). Er sagte, Kretschmann habe seine "polarisierende Herausforderin" - die CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Eisenmann - regelrecht deklassiert und strahle aus, über seine eigene Partei hinweg.



Roberto Heinrich von infratest dimap fügte hinzu, das aktuelle Corona-Krisenmanagement habe zwar auch in Baden-Württemberg viele nicht überzeugt. Dennoch sei dem Ministerpräsidenten und den Grünen viel Vertrauen entgegengebracht worden.



In Rheinland-Pfalz, so Heckmann, habe Ministerpräsidentin Dreyer sich mit der SPD "abkoppeln" können von einem, wie er es nannte, "erheblichen bundespolitischen Gegenwind". Dennoch hätten die Sozialdemokraten inhaltlich an Profil eingebüßt. Fast zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler wüssten nicht, wofür die Partei eigentlich stehe. Roberto Heinrich betont, hier sei der Personenfaktor Dreyer ein ganz entscheidender gewesen.



Zum schlechten Abschneiden der Christdemokraten sagt Heinrich, in beiden Bundesländern sei die CDU landespolitisch nicht sonderlich stark aufgestellt gewesen - sowohl in ihren Kompetenzbewertungen als auch in den Bewertungen der Spitzenpolitiker. Der Corona-Bonus der Bundespartei habe sich seit Jahresbeginn weitgehend aufgebraucht, und dann sei der Maskenskandal "noch oben drauf" gekommen.



Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien kommentierte im Deutschlandfunk, Wahlen im März seien durchaus Menetekel und Vorboten für alle Entwicklungen im Herbst. Damit ist nicht zuletzt die Bundestagswahl gemeint. Wentzien betont mit Blick auf die CDU: "Armin Laschet und Markus Söder müssen klären, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, rasch! Dafür kann ein Moment richtig sein, der sehr viel näher an Ostern als an Pfingsten liegt."

CDU-Chef Laschet schweigt

Am Vormittag tagen die Parteigremien in Berlin. Mit Spannung wird erwartet, wie sich CDU-Chef Laschet zu den historischen schlechten Wahlergebnissen seiner Partei äußern wird. Bislang hat Laschet noch nicht öffentlich Stellung bezogen.

Weiterführende Links

Hier finden Sie die Wahlergebnisse im Überblick.



Reaktionen aus der Politik, unter anderem von SPD-Chef Walter-Borjans, finden Sie hier.



Auch die Sendung "Kontrovers" im Deutschlandfunk befasst sich mit den Landtagswahlen.



In der Sendung "Deutschland heute" analysiert unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, welchen Einfluss die Pandemie auf das Wahlergebnis im Gründungsland der Querdenken-Bewegung hatte.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.