Bei der Türkischen Gemeinde in Deutschland und beim Zentralrat der Juden haben die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Brandenburg große Sorgen ausgelöst.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Sofuoglu, sagte in Berlin, die Stimmenzuwächse für die AfD machten deutlich, dass Rassismus in den neuen Bundesländern wieder mehrheitsfähig geworden sei. Das müsse uns als ganze Gesellschaft aufrütteln. Die demokratischen Parteien müssten endlich aufhören, sich die Agenda von rechten Strömungen diktieren zu lassen so Sofuoglu.



Ähnlich äußerte sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Er forderte eine klare Abgrenzung der anderen Parteien von der AfD. "Man darf jetzt auf keinen Fall ihrer Anbiederung folgen, die - wie inzwischen von Parteichef Gauland mehrfach zu hören war - das Wort 'bürgerlich' für die Partei beansprucht", sagte Schuster der "Jüdischen Allgemeinen".