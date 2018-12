Ein Gericht im Westjordanland hat einen Palästinenser aus Ostjerusalem wegen des versuchten Landverkaufs an eine jüdische Siedlergruppe zu lebenslanger Haft und Zwangsarbeit verurteilt.

In der Begründung des Gerichts heißt es, der 55-Jährige habe sich des Versuchs schuldig gemacht, palästinensisches Land abzutrennen und es an ein - so wörtlich - ausländisches Land zu verkaufen. Der Mann wurde bereits im Oktober verhaftet und soll den Versuch gestanden haben, Immobilien in der Jerusalemer Altstadt an eine jüdische Siedlergruppe zu verkaufen.



Die palästinensische Autonomiebehörde betrachtet den Verkauf von Land an israelische Juden als Verrat. Sie hat bislang aber noch nie versucht, dieses Gesetz auch im von Israel annektierten Ostjerusalem anzuwenden.



Israel hat 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete dagegen für sich mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.