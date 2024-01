Weitere Proteste der Landwirte in Paris, Frankreich (AFP / BERTRAND GUAY)

Aus vielen Regionen sind weitere Traktorkonvois auf dem Weg in die Hauptstadt. Gestern beteiligten sich landesweit nach Polizeiangaben rund 10.000 Bäuerinnen und Bauern an Aktionen. Sie protestieren gegen Bürokratie, sinkende Einnahmen und europäische Umweltauflagen.

Der Landwirtschaftsverband CR erklärte, die Aktionen könnten noch mehrere Tage fortgesetzt werden, falls die für heute angekündigten neuen Maßnahmen der Regierung für unzureichend befunden werden. Frankreichs Premierminister Attal will am Nachmittag in der Nationalversammlung eine Regierungserklärung abgeben. Den Landwirten wurden bereits Erleichterungen in Aussicht gestellt.

