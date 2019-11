Der Präsident des Naturschutzbundes Deutschlands, Krüger, hat grundsätzlich Verständnis für die Proteste der Landwirte geäußert.

Man könne verstehen, dass Landwirte Sorgen und eine Menge Fragen hätten, sagte er im Deutschlandfunk. Denn viele der aktuellen Probleme seien verschleppt worden. Als Beispiel führte er jahrelange Diskussionen über Nitratgrenzwerte und die Düngeverordnung an. Hier habe die Bundesregierung die Landwirtschaft in eine Sackgasse manövriert, bis die EU irgendwann mit Strafen gedroht habe, führte Krüger aus.



Der NABU-Präsident warb für eine vernünftige Diskussion. Ziel müsse es sein, dass Landwirte genügend Geld verdienen könnten, Verbraucher gute Lebensmittel kaufen könnten und es eine lebendige Vielfalt in der Landwirtschaft gebe.