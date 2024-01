Proteste gegen Subventionspolitik

Bauernproteste dauern an. (picture alliance/dpa/Andreas Arnold)

Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen, beispielsweise im Raum Ulm und im Alb-Donau-Kreis. In Niederbayern sorgte laut der Polizei ein Konvoi von etwa 20 Traktoren nahe dem Grenzübergang Philippsreut zu Tschechien zeitweise für Störungen. In Passau war für den Vormittag ein Protestzug mit etwa 250 Traktoren angekündigt. Auch in Sachsen kam es zu Aktionen, Bauern besetzten mehrere Anschlussstellen an der Autobahn 72. In Bernburg in Sachsen-Anhalt war ein Konvoi mit 150 Fahrzeugen unterwegs. An der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen blockierten Landwirte Autobahnauffahrten zur A45.

Der Deutsche Bauernverband hatte zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen, um gegen die geplante Streichung von Subventionen zu demonstrieren. Nach zahlreichen Aktionen werden für heute deutlich weniger Proteste erwartet.

