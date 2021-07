Die Erwartungen der deutschen Landwirte für die Getreide-Ernte liegen in diesem Jahr mit 45,4 Millionen Tonnen leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Vor allem in Nordostdeutschland hat die Hitze Schäden verursacht, wie der Deutsche Bauernverband mitteilte. Die Erwartungen liegen aber fünf Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres.



Verbandspräsident Rukwied sagte, die Wetterextreme nähmen zu. Durch die Niederschläge in den vergangenen zwei Wochen habe sich die Situation in vielen Regionen aber entspannt.



Am Flächenumfang des Getreideanbaus in Deutschland hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas geändert, wohl aber an der Zusammensetzung. So stieg beispielsweise der Haferanbau um knapp 16 Prozent an. Der Bauernverband macht dafür unter anderem eine verstärkte Nachfrage von Haferdrinks verantwortlich.

