Vertreter von Bund und Ländern beraten heute in Berlin über die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf die Landwirtschaft.

Die zuständige Bundesministerin Klöckner hat zu dem Treffen eingeladen. Am morgigen Mittwoch will sie im Bundeskabinett über die Situation der Bauern berichten. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, forderte Hilfen im Volumen von einer Milliarde Euro. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband drängte indes auf Steuererleichterungen. Man sehe sich durchaus in der Eigenverantwortung, für solche extremen Wetterlagen vorzusorgen, sagte der Sprecher Berghorn. Das Sparen für mögliche Ernteausfälle würde allerdings leichter fallen, wenn zum Beispiel Risikorücklagen steuerlich begünstigt würden.



Für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen sind die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund Hilfen leisten.

