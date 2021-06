Die Zahl der Öko-Bauern in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Im vorigen Jahr waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes knapp 26.100. Das sind 58 Prozent mehr als im Jahr 2010. Der Anteil der Ökobetriebe an den Bauernhöfen in Deutschland insgesamt erhöhte sich somit von sechs auf zehn Prozent. Mehr als die Hälfte aller nach den Regeln des ökologischen Landbaus geführten Betriebe ist in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg angesiedelt.

