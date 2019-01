Die EU-Landwirtschaftsminister beraten heute in Brüssel über eine Reform der Agrarpolitik.

Konkret geht es um die Höhe und Verteilung der Fördergelder. Pro Jahr gehen derzeit rund 58 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt an Landwirte. Die EU-Kommission will die Zahlungen deutlich reduzieren. Zudem schlägt sie vor, dass die Mitgliedsländer ihr nationale Pläne zur Erreichung von Umweltschutzzielen vorlegen.



Das Agrarbudget ist an die Verhandlungen für den EU-Finanzrahmen von 2012 bis 2027 geknüpft. Die Gespräche zwischen EU-Staaten und Europaparlament könnten sich bis ins kommende Jahr ziehen.