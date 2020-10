Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wollen gesündere und nachhaltigere Lebensmittel produzieren.

Die Landwirtschaftsminister verabschiedeten in Luxemburg eine Agrarstrategie, die sämtliche Bereich von der Produktion bis zum Endverbraucher abdeckt. Sie soll auch dazu beitragen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Allerdings sieht das Papier weniger scharfe Reduktionsziele bei Dünger und Pestiziden vor, als von der EU-Kommission vorgeschlagen.



Umweltschützer kritisierten, die nicht-bindende Strategie bleibe hinter dem ohnehin schwachen Vorschlag der EU-Kommission zurück. Europa brauche weiter eine Strategie gegen die Umwelt-, Klima- und Landwirtschaftskrise, teilte das Bündnis Friends of the Earth mit.



Die deutsche Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte, die Einigung betone die Notwendigkeit eines Gleichsgewicht zwischen einer ausreichenden und vielfältigen Versorgung mit hochwertigen und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln und einem gerechten Einkommen für die Erzeuger. Klöckner leitete die Beratungen im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.