Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Hofreiter, fordert einen grundlegenden Umbau der Landwirtschaft.

Mit Blick auf überhöhte Nitratwerte im Grundwasser sagte er im ARD-Fernsehen, in manchen Regionen sei die Menge an Tieren pro Betrieb einfach zu hoch. Andererseits könne man die Landwirte verstehen, denn viele verdienten zu wenig pro Tier und legten sich dann eben mehr von ihnen zu. Die Lösung sei, das ganze System zu verändern, meinte Hofreiter. So solle es EU-Gelder nicht einfach nur nach Fläche geben, so dass die größten Betriebe bevorzugt würden. Erforderlich sei zudem eine klare Kennzeichnung von Agrarprodukten für Verbraucher.



Um EU-Vorschriften einhalten zu können, hatte die Bundesregierung die Düngevorgaben für Landwirte verschärft. Andernfalls hätten hohe Strafzahlungen gedroht.

