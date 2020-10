Die Einigung der EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister auf eine Agrar-Reform ist von Umweltverbänden und den Grünen kritisiert worden.

Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte, die Beschlüsse reichten hinten und vorne nicht, um die selbstgesteckten Ziele der EU zu erreichen. Das klare Ziel sollte sein, direkte Zuschüsse für die Fläche abzuschaffen, egal was auf dem Acker passiere. Stattdessen müssten Bauern Geld bekommen, die gesellschaftliche Leistungen erbringen. Eine solche "Gemeinwohlprämie" müsse jetzt schrittweise und mit klaren Etappenzielen eingeführt werden.



WWF, Greenpeace und BUND forderten, dass deutlich mehr EU-Subventionen an Umwelt-Auflagen geknüpft würden. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sprach hingegen von einem Meilenstein. Damit werde ein Systemwechsel eingeläutet, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. EU-Landwirtschaftskommissar Wojciechowski nannte die Einigung einen guten Startpunkt für die bald folgenden Verhandlungen mit dem Europaparlament. - Die Fachminister hatten sich in der Nacht darauf geeinigt, künftig 20 Prozent der EU-Agrarsubventionen an Öko-Auflagen zu knüpfen. Für die Mitgliedsländer soll eine zweijährige Übergangsphase gelten.



Über die Agrarpolitik entscheiden der Ministerrat, das Parlament und die Kommission. Das Europaparlament hat bereits Grundzüge seiner Position beschlossen: 30 Prozent der Subventionen sollen demnach an Auflagen gebunden werden. Die Agrarpolitik ist mit knapp 390 Milliarden Euro für die nächsten sieben Jahre der größte Posten im EU-Haushalt.

