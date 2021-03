Landwirtschaft in der EU

Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern haben sich nach langem Ringen darauf geeinigt, wie die EU-Agrarreform in Deutschland umgesetzt werden soll. Unter anderem sollen Direkthilfen für die Landwirte künftig zu 25 Prozent an Umweltauflagen geknüpft werden. Bislang werden die Gelder rein nach der Flächengröße zugeteilt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sprach von einem realistischen Kompromiss.

Deutliches Lob kam von den Grünen. Parteichef Habeck erklärte, die grünen Agrarminister in der Länderrunde hätten einen ordentlichen Erfolg erzielt und die ursprünglichen Vorschläge von Ministerin Klöckner nach oben korrigiert. Ähnlich äußerte sich Umweltministerin Schulze. Die SPD-Politikerin betonte allerdings, ihre Leitlinie bleibe weiterhin ein Systemwechsel, also eine Abkehr von den Direktzahlungen an die Landwirte. Stattdessen sollten ihre Leistungen zum Schutz der Umwelt und für das Gemeinwohl honoriert werden.

