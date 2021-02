Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat zu einer Weiterentwicklung des Tierwohls aufgerufen.

Das Ansehen der gesamten Branche stehe und falle auch mit der Akzeptanz der Tierhaltung, sagte die CDU-Politikerin bei der Eröffnung der Online-Nutztierhaltungsmesse Eurotier in Hannover. Das von ihr geplante Label solle es den Verbrauchern ermöglichen, an der Kasse eine Entscheidung für mehr Tierwohl zu treffen. Dabei müsse selbstverständlich auch über die Kosten und die Finanzierung geredet werden, führte Klöckner aus. Ansonsten drohe die Tierhaltung aus Deutschland abzuwandern. Eine Expertenkommission hatte einen Investitionsbedarf von 1,2 Milliarden Euro jährlich in den Ställen ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.