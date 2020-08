Bundesagrarministerin Klöckner hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Käufern deutscher Weine mehr Orientierung bringen soll.

Kern sei eine stärkere Herkunfts-Profilierung deutscher Weine, sagte Klöckner in Berlin. Diese seien international angesehen, verlören aber im internationalen Vergleich seit Jahren Marktanteile, und auch die heimische Nachfrage sei eher rückläufig.



Deshalb soll es unter anderem eine so genannte "Herkunfts-Pyramide" auf den Weinflaschen geben - angefangen beim Herkunftsland über die Weinregion und den Ort bis zur genauen Lage auf dem Weinberg. Zudem solle das nationale Marketing verbessert werden. Frankreich oder Italien unternähmen in diesem Bereich bereits enorme Anstrengungen, so Klöckner.



Außerdem sollen Neuanpflanzungen von Weinreben mit dem geänderten Gesetz und einer zugehörigen Verordnung auf 0,3 Prozent begrenzt werden. Konkret bedeute das, das rund 300 Hektar Reben pro Jahr bis 2023 dazukommen dürften, erklärte Klöckner. Das sei im Interesse aller Winzer.