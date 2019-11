Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat Verständnis für die jüngsten Bauern-Proteste geäußert.

Sie habe großen Respekt, wenn der Berufsstand sich organisiere, um auf die Straße zu gehen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Am Rande der Umweltministerkonferenz hatten in dieser Woche Landwirte mit 3.500 Traktoren in Hamburg gegen neue Vorschriften und Verbote protestiert. Klöckner mahnte insgesamt mehr Wertschätzung für die Bauern an.