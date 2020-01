Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat Verbraucherinnen und Verbraucher zu mehr Eigenverantwortung für Lebensmittel aufgerufen.

Wenn man Lebensmittel haben wolle, die nach höheren Standards hergestellt worden seien, müsse man einen höheren Preis zahlen, sagte die CDU-Politikerin. Im Nachrichtenportal "t-online.de" führte sie aus, höchste Standards, die viele wollten und forderten, könne es nicht zu Billigstpreisen geben. Eine gute und ausgewogene Ernährung müsse zwar für jeden Geldbeutel möglich sein. Es gebe jedoch einen Unterschied zwischen preiswerten Lebensmitteln und Angeboten von landwirtschaftlichen Produkten zu absoluten Dumpingpreisen.



Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisierte Appelle an Supermarktkunden, für eine nachhaltigere Produktion mehr für Lebensmittel auszugeben. Eine echte Wende in der Landwirtschaft, die Tieren, Verbrauchern und Landwirten zugutekomme, erreiche man nicht mit Verbraucherbashing, sagte Foodwatch-Geschäftsführer Rücker der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei dafür eine Abkehr von einer Klientelpolitik für die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Hier sei Klöckner gefragt. Mit deren "wohlfeilen Appellen an die Verbraucher" könne die Ministerin nicht vom eigenen Versäumnis ablenken, so Rücker weiter. Nach wie vor würden Kunden klare Angaben zur Überprüfung der Qualität vorenthalten und irreführende Werbung mit falschen Qualitätsversprechen zugemutet.