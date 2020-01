Vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vor einer Radikalisierung der Proteste zum Thema Landwirtschaft gewarnt.

Das gelte sowohl für agrarkritische Nichtregierungsorganistionen als auch für manche Bauernproteste, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch unter Landwirten gebe es radikale Aufrufe, vor allem in den digitalen Netzwerken. So werde etwa behauptet, Deutschland sei kein Rechtsstaat mehr. Klöckner betonte, sie habe die Sorge, dass dieses Aufheizen sachlichen Gesprächen den Boden entziehe und sich die Stimmung in der Gesellschaft gegen die Bauern manifestiere.



Rund um die Grüne Woche, die am Freitag beginnt, sind mehrere Demonstrationen geplant.



Bauernpräsident Rukwied forderte mehr Anerkennung für die Bauern. Sie setzten vieles um, was von ihnen im Bereich Umwelt- und Naturschutz gefordert werde, etwa beim Thema Biodiversität und Tierwohl, sagte Rukwied der "Passauer Neuen Presse". Dennoch stünden sie in der Kritik.