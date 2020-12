In deutschen Ställen gibt es nach Angaben der niedersächsischen Agrarministerin Otte-Kinast noch immer zu viele Schweine.

Grund dafür sind die geringeren Schlachtkapazitäten in der Coronakrise. Otte-Kinast sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, bundesweit seien etwa 750.000 Schweine in der Warteschleife. Die Lage in den Ställen habe sich nicht entspannt. Die Verzweiflung unter den betroffenen Landwirten sei riesengroß, so die Ministerin.



In der Pandemie werden aus Infektionsschutzgründen weniger Schweine geschlachtet, zudem waren mehrere große Betriebe nach Corona-Ausbrüchen unter den Beschäftigten zeitweise geschlossen.

