Die niederländische Regierung rechnet mit einem wachsenden Einsatz von Insekten als Tierfutter.

Soldatenfliegen oder Mehlwürmer seien eine vielversprechende Eiweißquelle und könnten zu einer nachhaltigen Produktion von Fisch, Fleisch und Eiern beitragen, erklärte das Landwirtschaftsministerium in Den Haag. Bislang ist in der EU die Verfütterung von toten Insekten nur in der Fischzucht und bei Haustieren gestattet. Erwartet wird aber, dass das Verbot für die Schweine- und Geflügelzucht in Kürze aufgehoben wird.



Der niederländische König Willem-Alexander eröffnet im Laufe des Tages eine neue Insektenfarm in Bergen op Zoom im Süden des Landes. Das Unternehmen liefert auch nach Deutschland.