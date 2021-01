Heute beginnt die Grüne Woche.

Sie findet in diesem Jahr wegen der Coronapandemie nur online und als Fachveranstaltung statt. Zum Auftakt wollen Landwirtschaft und Ernährungsindustrie am Vormittag die Lage der Branche schildern.



Lebensmittel haben zwar im deutschen Einzelhandel in der Corona-Krise mehr Umsatz gebracht. Gleichzeitig bremsen aber Tierseuchen wie die Afrikanische Schweinepest und die Geflügelpest die Geschäfte.



In normalen Jahren kommen rund 400.000 Besucher auf das Messegelände am Berliner Funkturm, um sich über Landwirtschaft und Ernährung zu informieren. Die Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft wird aber auch auf der Online-Ausgabe der Grünen Woche geführt, sie dreht sich unter anderem um Wege zu mehr Bio-Lebensmitteln und um mehr Tier- und Klimaschutz.

