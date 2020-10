Bundesumweltministerin Schulze hat die bislang erreichten Ergebnisse der EU-Agrarreform kritisiert.

Der gefundene Kompromiss sei nicht das, was sie sich unter einer nachhaltigen europäischen Umweltpolitik vorstelle, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Man habe angesichts der Riesenprobleme des Naturschutzes nur den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Nun komme es darauf an, wie die Reform in Deutschland umgesetzt werde.



Die Fachminister der EU hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, künftig 20 Prozent der EU-Agrarsubventionen an Umwelt-Auflagen zu knüpfen. Allerdings ist eine zweijährige Lernphase vorgesehen, in der das Geld auch anders vergeben werden kann.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.