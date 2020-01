In Berlin hat die Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche begonnen.

Die Agrar- und Ernährungsmesse steht in diesem Jahr laut der Organisatoren verstärkt im Zeichen nachhaltiger Produktion. Bundeslandwirtschaftministerin Klöckner erklärte bei einer Fragestunde für Journalisten, Tierwohl und Klimawandel seien bleibende "Megatrends". Gleichzeitig warnte sie vor romantischen Vorstellungen in der Landwirtschaft. Damit werde man die Menschen in Zukunft nicht ernähren können. Zugleich kritisierte Klöckner in ihrer Eröffnungsrede, die Landwirte und der Handel seien nicht auf Augenhöhe. Zudem müssten Verbraucher die Bereitschaft zeigen, angemessene Preise für Fleisch, Obst und Gemüse zu zahlen.



Ab morgen ist die Grüne Wocher für Besucher geöffnet. Das diesjährige Partnerland ist Kroatien.



Rund um die Messe haben verschiedene Bündnisse Demonstrationen angemeldet. Für Samstag ist in Berlin eine Demonstration der Initiative "Wir haben es satt!" geplant, an der sich Umwelt- und Tierschützer sowie Landwirte beteiligen wollen. Bereits morgen will die Bauern-Initiative "Land schafft Verbindung" mit Traktoren in mehreren deutschen Städten protestieren. Der neue EU-Landwirtschaftskommissar Wojciechowski äußerte Verständnis für die Sorgen der Landwirte in Deutschland. Er forderte eine stärkere Unterstützung der Landwirte durch die EU, sowie eine langfristige Vision für Landwirtschaft in Europa.