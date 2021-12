Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir (dpa/Bern Weißbrod)

Es dürfe keine Ramschpreise für Nahrungsmittel mehr geben, sagte der Politiker der Grünen der "Bild am Sonntag". Sie würden Bauernhöfe in den Ruin treiben, verhinderten mehr Tierwohl, beförderten das Artensterben und belasteten das Klima. Er wolle, dass die Menschen in Deutschland ihre Lebensmittel genauso wertschätzten wie ihr Auto. Özdemir betonte, Lebensmittel dürften kein Luxusgut werden. Aber der Preis müsse die "ökologische Wahrheit" stärker ausdrücken.

Bundesumweltministerin Lemke drängt darauf, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft erheblich zu reduzieren. Man brauche eine deutliche Verringerung, wenn man das Insektensterben aufhalten wolle, sagte die Grüne der Funke Mediengruppe.

