Cem Özdemir trifft Demonstrantinnen des Bündnisses "Wir haben es satt" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die nach eigenen Angaben weltweit größte Agrarministerkonferenz findet jährlich parallel zur Internationalen Grünen Woche in Berlin statt.

Großdemonstration in Berlin

Ebenfalls aus Anlass der Messe ruft jedes Jahr ein Bündnis namens "Wir haben es satt" zu einer Großdemonstration auf. Dieses Mal folgten in der Hauptstadt tausende Menschen dem Aufruf von Landwirten, Natur-, Umwelt- und Tierschutzverbänden sowie kirchlichen Hilfswerken.

Zum Auftakt der Demonstration fuhr ein Konvoi aus fast 50 Traktoren zum Auswärtigen Amt in der Innenstadt. Dort wurde nach Angaben der Veranstalter eine Protestnote mit Forderungen an Bundeslandwirtschaftsminister Özedemir übergeben. In dem Sechs-Punkte-Plan werden unter anderem faire Erzeugerpreise, gute Löhne für alle, ein Ende der Lebensmittelverschwendung und eine faire Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums gefordert.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.