Cem Özdemir trifft Demonstrantinnen des Bündnisses "Wir haben es satt" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

In ihrer Abschlusserklärung sichern die rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem zu, Lebensmittel für alle verfügbar, erschwinglich und sicher zu machen. Bundesagrarminister Özdemir sagte in Berlin, damit sei ein deutliches Signal in die Welt gesendet worden. Man wolle das Recht auf Nahrung für alle Menschen dauerhaft verwirklichen. Die nach eigenen Angaben weltweit größte Agrarministerkonferenz findet jährlich parallel zur Internationalen Grünen Woche in Berlin statt.

Anlässlich der Messe demonstrierten in Berlin tausende Menschen für eine Agrarwende. Sie verlangten unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf klimagerechte Lebensmittel und weniger Ackerflächen für den Anbau von Tierfutter.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.