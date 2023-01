Cem Özdemir trifft Demonstrantinnen des Bündnisses "Wir haben es satt" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

In ihrer Abschlusserklärung sichern die rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem zu, die Ernährungssysteme nachhaltiger und krisenfester zu machen. Außerdem sollen Lebensmittel für alle verfügbar, erschwinglich und sicher gemacht werden. Bundesagrarminister Özdemir sagte in Berlin, man wolle das Recht auf Nahrung für alle Menschen dauerhaft verwirklichen. Die Agrarministerkonferenz findet parallel zur Internationalen Grünen Woche in Berlin statt.

