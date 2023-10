Nach antisemitischen Vorfällen

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen (Archivbild). (imago / Sven Simon / Frank Hoermann )

Lang sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", viele Muslime in Deutschland verurteilten den Hamas-Terror. Es gebe zahlreiche Stimmen aus der islamischen Community, die sich klar gegen die militanten Islamisten positioniert hätten.

Die Grünen-Vorsitzende betonte zugleich, sie hätte sich ein klareres Statement seitens der Islamverbände gewünscht. Diese hätten eine Verantwortung, Antisemitismus entgegenzutreten, so Lang. Zuletzt hatte die Dachorganisation muslimischer Verbände, der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland, erklärt, der terroristische Anschlag der Hamas gegen die Zivilbevölkerung in Israel sei nicht zu rechtfertigen.

