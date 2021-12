Ein Gericht in Porto Alegre befand die beiden Besitzer des Clubs sowie zwei Musiker des Totschlags und des versuchten Totschlags für schuldig. Sie müssen zwischen 18 und 22 einhalb Jahren ins Gefängnis. Das Feuer war im Januar 2013 in der Diskothek in Santa Maria ausgebrochen. Ein illegales Feuerwerk bei einer Musikshow hatte die Deckendämmung in Brand gesetzt. 242 Gäste verbrannten oder erstickten am Rauch, hunderte weitere wurden verletzt. Der Club verfügte lediglich über zwei schlecht beschilderte Notausgänge; die Feuerlöscher waren defekt.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.