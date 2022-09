Teilmobilmachung

Nach der russischen Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine registriert das Nachbarland Finnland mehr Andrang an der Grenze - wie hier am Grenzkontrollpunkt Nuijamaa. (Lauri Heino / Lehtikuva / dpa )

Ein Sprecher des finnischen Grenzschutzes sagte der Nachrichtenagentur Reuters, gestern habe sich die Zahl der einreisenden russischen Staatsangehörigen im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Am stark frequentierten Übergang Vaalimaa stauten sich demnach die Autos auf einer Länge von 500 Metern. Die finnische Regierung erwägt Einreisebeschränkungen. Ministerpräsidentin Marin sagte gestern, der russische Tourismus müsse ebenso gestoppt werden wie der Transit durch Finnland in die EU. Die ebenfalls an Russland grenzenden EU-Länder Estland, Lettland, Litauen und Polen weisen russische Staatsbürger schon seit einigen Tagen an den Grenzen ab.

In Deutschland gibt es parteiübergreifend Forderungen, die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer in Deutschland zu erleichtern.

