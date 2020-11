China hat ein unbemanntes Raumschiff auf den Weg zum Mond geschickt. Vom Weltraumbahnhof Wenchang hob eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 5" ab, um voraussichtlich am Sonntag einen Lander abzusetzen. Er soll zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten wieder Gesteinsproben vom Mond zur Erde bringen.

Die Mission gilt als eine der kompliziertesten, die Chinas Raumfahrt jemals unternommen hat. Das 8.200 Kilogramm schwere Raumschiff soll im sogenannten "Ozean der Stürme" landen und dort zwei Wochen bleiben. Auf dem Mond entspricht das einem Tag. Für einen Aufenthalt in den extrem kalten Mondnächten hätte das Raumschiff mit besonderen Heizgeräten ausgestattet werden müssen.

Erforschung des "Ozeans der Stürme"

Neben Gesteinsproben von der Oberfläche des Mondes soll der Lander auch in bis zu zwei Meter Tiefe bohren. Die Wissenschaft verspricht sich davon neue Erkenntnisse über die vulkanische Geschichte und Geschichte des Mondes, denn der "Ozean der Stürme" ist mit 1,2 Millionen Jahre relativ jung. Die Gesteinsproben, die amerikanische Astronauten und sowjetische Kosmonauten in den 1960er und 70er Jahren auf dem Mond sammelten, waren deutlich älter - nämlich 3,1 und 4,4 Millionen Jahre.



Wenn alles nach Plan verläuft, wird das unbemannte chinesische Raumschiff am 16. oder 17. Dezember zurückkehren und in der Inneren Mongolei landen. Die dreiwöchige Mission gilt in China auch als Vorbereitung für eine mögliche bemannte Raumfahrt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.