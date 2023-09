In Brüssel wurde das Strafmaß im Prozess um die islamistischen Terroranschläge von 2016 verkündet. (AFP / JOHN THYS)

Diese reichen von zehn Jahren Gefängnis bis lebenslänglich. Schuldig gesprochen waren die Männer bereits im Juli - unter anderem wegen terroristischer Morde. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Angeklagten an den beiden Bombenanschlägen auf dem Brüsseler Flughafen und einem Attentat in der U-Bahn beteiligt waren. Damals gab es neben den vielen Toten fast 700 Verletzte

Vor den Anschlägen in Brüssel hatten Extremisten Ende 2015 bei einer Reihe von Attentaten in der französischen Hauptstadt Paris 130 Menschen getötet. Die beiden Anschlagserien wurden von derselben Terrorzelle vorbereitet, daher standen von den später in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht.

