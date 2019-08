Der langjährige Chef der Berlinale, Dieter Kosslick, hat den verstorbenen US-Schauspieler Peter Fonda gewürdigt.

Fonda habe vor 50 Jahren in dem Film "Easy Rider" das Lebensgefühl einer ganzen Generation ausgedrückt - gegen den Vietnamkrieg und das Establishment. Der Film, so Kosslick im Deutschlandfunk Kultur, habe bis heute kaum an Aktualität eingebüßt.



Wie seine Familie mitteilte, war Fonda im Alter von 79 Jahren in Los Angeles gestorben. Er hatte 1969 mit dem Film "Easy Rider" seinen Durchbruch und wurde zur Ikone der Hippie-Bewegung. Fonda spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter "Futureworld", "Auf dem Highway ist die Hölle los", "Flucht aus L.A." und "Ulee’s Gold". Er arbeitete auch als Regisseur.



Fonda war der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda und der jüngere Bruder von Schauspielerin Jane Fonda.