Die Vorhersage:
Im Norden und Osten bei starker Bewölkung zeit- und gebietsweise leichter Regen oder einzelne Schauer, in der Mitte zunehmende Auflockerungen, im Süden vielfach sonnig. Höchstwerte von 19 an der See bis 27 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden zunächst stärker bewölkt, aber kaum Regen, später größere Auflockerungen. Sonst sonnig. Temperaturen 20 bis 30 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten wechselnd bewölkt, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter. Im Rest des Landes sonnig. 21 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.