Die Vorhersage:
Im Norden und Osten bei starker Bewölkung zeit- und gebietsweise leichter Regen oder einzelne Schauer, in der Südhälfte vielfach sonnig. Höchstwerte 19 bis 28 Grad. Morgen im Norden zunächst stärker bewölkt, später wie im Rest des Landes sonnig. Temperaturen 20 bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten nach freundlichem Tagesbeginn Wolkenverdichtung und am Abend erste Niederschläge. Sonst sonnig. 20 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.