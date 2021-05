Mitarbeitende in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn sind auch bei häufigem Kundenkontakt keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als Beschäftigte ohne Kundenkontakt.

Dies ist das Ergebnis einer veröffentlichten Langzeitstudie der DB in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité. Die Schutzmaßnahmen an Bord der Züge - wie das Tragen medizinischer Masken und die hohe Frischluftzufuhr - zeigten auch in der dritten Welle Wirkung, hieß es. Die Studie bezieht sich auf insgesamt drei Testreihen mit jeweils über 1000 Bahnbeschäftigten in den Jahren 2020 und 2021.

